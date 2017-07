Giappone, baby panda sta bene, sopravvissuta a primo mese

Tokyo (askanews) - La baby panda, nata nello zoo giapponese di Ueno a Tokyo, ha superato i primi 30 cruciali giorni di vita. La piccola, un raro esemplare di panda gigante, è la prima a nascere nello zoo di Tokyo negli ultimi cinque anni. E' apparsa in un video mentre viene pesata e misurata. La piccolina, ancora in incubatrice, è cresciuta, si muove poco e sonnecchia sbadigliando. Pesa 1,147 chili per 29,5 centimetri di lunghezza.

Il governo di Tokyo inizierà una consultazione per il nome dal 28 luglio quando dovrebbe definitivamente essere dichiarata fuori pericolo.