Madonna inaugura un ospedale pediatrico in Malawi

Blantyre, 11 lug. (askanews) - Madonna ha inaugurato a un servizio pediatrico a Blantyre, in Malawi. La struttura è stata nominata "Mercy James", dal nome di uno dei quattro figli che la pop star americana ha adottato in Malawi.

L'unità pediatrica Mercy James, per la cui costruzione ci sono

voluti due anni, conta tre sale operatorie e 50 posti letto. Si

tratta del primo servizio pediatrico aperto in questo piccolo

Paese povero dell'Africa australe. La nuova unità permetterà di

raddoppiare l'accoglienza dei bambini malati dell'ospedale Queen

Elizabeth di Blantyre, seconda città del Paese.

Accompagnata dai quattro figli adottati in Malawi, e in presenza

del presidente del Paese Peter Mutharika, Madonna ha scoperto una

targa per inaugurare l'edificio. In seguito si è intrattenuta per

un'ora con dei giovani pazienti in attesa di un intervento

chirurgico.

La cantante si reca regolarmente in Malawi, dove ha creato nel

2006 la fondazione "Raising Malawi" per aiutare gli orfani del

Paese. "Ci sono tante cose che mai avrei immaginato di poter realizzare. Tra queste ad esempio quella di costruire un ospedale pediatrico", ha dichiarato Madonna.

"E' meraviglioso raccogliere fondi. E' fantastico creare consapevolezza. Ma siamo qui per far rialzare il Malawi", ha aggiunto.

La star 58enne in Malawi ha adottato quattro dei suoi sei figli.

In molti hanno rimproverato alla cantante di utilizzare fama e

ricchezza per aggirare il processo di adozione, spesso molto

lungo.

Nel 2013 il presidente Mutharika l'aveva accusata di essere

"volgare", prima di ravvedersi e affermare di essere "sempre

riconoscente per la passione di Madonna" per il suo Paese.