Russiagate, Trump Jr confessa: incontrai la donna russa

Washington (askanews) - Si arricchisce di un nuovo capitolo il giallo del cosiddetto Russiagate relativo alla ipotizzata collusione con la Russia durante la campagna elettorale presidenziale americana del 2016. Questa volta sotto i riflettori è finito Donald Trump Jr, figlio maggiore del presidente americano, che ha confessato di aver incontrato, durante la campagna elettorale, una legale russa vicina al Cremlino, tale Natalia Veselnitskaya; la donna avrebbe dovuto portargli informazioni compromettenti su Hillary Clinton.

La notizia è stata pubblicata dal New York Times. Subito dopo Trump Jr, per "totale trasparenza" - anche se dietro l'operazione potrebbe esserci la regia occulta di Julian Assange - ha pubblicato su Twitter l'intero scambio di email con Rob Goldstone in cui organizzava l'incontro: quattro pagine, in cui il figlio del presidente americano scrive "I love it"!: "adoro" la possibilità che la Russia abbia materiale compromettente su Hillary Clinton.

L'uomo sostiene di aver accettato d' incontrare la donna che tuttavia non avrebbe portato alcun documento. I due invece pare avrebbero solo discusso di politiche sulle adozioni e del Magnitsky Act, una legge di Obama per punire i funzionari russi colpevoli della morte dell'avvocato russo Sergei Magnitsky.

Donald Trump Jr ha precisato in un'intervista a Fox News che il padre non sapeva nulla dell'incontro, non lo informò perché di fatto non c'era nulla da dirgli e sarebbe stata una "perdita" di tempo; ma ha ammesso che, con il senno di poi, avrebbe gestito la situazione diversamente.

Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti, ha preso le distanze dal figlio di Trump mentre il presidente ha apprezzato la confessione.

"Mio figlio - ha detto in una nota commentando la vicenda - è una persona di grande qualità e mi congratulo con lui per la trasparenza".