Allarme incendi: centinaia di interventi, Sicilia ad alto rischio

Milano (askanews) - I vigili del fuoco sono impegnati in quasi 700 interventi da Nord a Sud dell'italia. Di questi 476 riguardano incendi di vegetazione. Numeri che raccontano un'emergenza che sta devastando ettari ed ettari di territorio, mettendo in pericolo le case, in fuga abitanti e turisti.

Le regioni più colpite sono la Puglia, la Calabria, la Campania, dove sono andate a fuoco ettari di pinete sulle pendici del Vesuvio da cui si è sprigionata uan colonna di fumo altissima, e soprattutto la Sicilia, dove ancora in giornata il rischio è altissimo. Le alte temperature e il forte vento di scirocco che alimenta le fiamme fanno sì che l'allerta sia al massimo in tutte le province siciliane. Nelle scorse ore la

situazione più drammatica in provincia di Trapani, a San Vito Lo Capo, dove i turisi sono stati salvati grazie a decine di barche.