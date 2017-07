Arrestato il rapinatore seriale delle farmacie di Pomezia

Roma, (askanews) - Entrava in farmacia con un cappellino in testa, puntava la pistola e si faceva consegnare l'incasso: agiva così il rapinatore seriale delle farmacie di Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato il 37enne, di nazionalità italiana e domiciliato a Lavinio, già detenuto presso la Casa Circondariale di Velletri per pregressi reati di rapina a mano armata e porto illegale di armi da fuoco.

L'uomo è ritenuto responsabile di almeno 5 rapine, commesse a marzo in alcune farmacie comunali della cittadina. Durante le sue azioni, inoltre indossava dei guanti di plastica trasparenti per non lasciare impronte. Sono state le analisi di molte ore di filmati del sistema di videosorveglianza del Comune di Pomezia a permettere di individuare l auto usata dal rapinatore e di identificarlo.