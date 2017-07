Dal 13 luglio al cinema: Cane mangia cane

Milano (askanews) - Arriva nei cinema il 13 luglio "Cane mangia cane", film di Paul Schrader, lo sceneggiatore di Taxi Driver, con Nicholas Cage e Willem Defoe.

Fra violenza e situazioni grottesche, il film racconta il sodalizio fra tre criminali e il loro tentativo di rapire un bambino. La storia è tratta dall'omonimo libro di Edward Bunker, scrittore ed ex carcerato che ha ispirato altri film come "Animal factory" "Le Iene". Il film è stato girato da Schrader, che qui debutta come attore dopo il rifiuto di Quentin Tarantino, in soli 25 giorni. Cage ha dato 100mila dollari del suo compenso a Defoe per convincerlo a entrare nel cast.