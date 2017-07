Luoghi segreti: splendore sul Palatino con gli affreschi virtuali

Roma (askanews) - Un modo diverso di vivere l'archeologia: Luoghi segreti, dal prossimo 28 settembre apre nuovi percorsi che attraversano il Foro Romano e il Palatino, con tecnologie immersive e supporti divulgativi.

Il nuovo progetto della Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con Electa, prevede l'apertura a numero chiuso di otto aree monumentali e museali, finora chiuse o accessibili solo con visita guidata.

Nel solco di quanto realizzato nel 2016 a Santa Maria Antiqua e nel 2017 alla Domus Aurea, Luoghi segreti è basata su un nuovo tipo di divulgazione: una narrazione anche virtuale per rendere parlanti e fruibili a tutti luoghi preziosi, ma non sempre di facile comprensione. Il soprintendente Francesco Prosperetti

"La rivoluzione al Foro Romano e al Palatino continua: è un salto nel futuro in questo luogo che segna le origini e il passato di Roma. Facciamo un salto nel futuro attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie immersive che consentono al visitatore un'emozione nuova, quella di vedere in dettaglio quello che ormai è solo un lacerto di pittura su un antico muro"

I Luoghi segreti si articola in due focus, dedicati uno al Palatino, con le Case di Augusto e di Livia, l Aula Isiaca/Loggia Mattei; l altro al Foro Romano, con Santa Maria Antiqua, il Tempio di Romolo e l Oratorio dei quaranta martiri.

L'architetto della Soprintendenza, Giuseppe Morganti

"Tutto questo rientra in un tentativo di dare una chiave alla visita del Palatino, quella dei percorsi teatici: non più una visita casuale, o un procedere a testa bassa, ma cercando di far sì che le pareti raccontino"

E attraverso la tecnologia le pareti racconteranno la pittura di questi luoghi. Ci sarà un percorso di illustrazione della pittura romana sul Palatino, mentre nel Foro Romano ci sarà un percorso sulla pittura di epoca tardo-antica e alto-medioevale.