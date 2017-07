Melania Trump tra i bambini malati all'ospedale di Parigi

Parigi (askanews) - Capelli raccolti e tailleur rosso, Melania Trump, impeccabile come sempre, ha visitato l'ospedale pediatrico parigino Necker-Enfants Malades. Subito dopo essere atterrata nella capitale francese col marito Donald, la First Lady americana ha voluto trascorrere una mezz'ora con i bambini ricoverati. Il direttore sanitario, Martin Hirsch, le ha regalato una copia del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery. La coppia presidenziale è in visita ufficiale per le celebrazioni della Festa Nazionale francese del 14 luglio.