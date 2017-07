Parigi, Brigitte e Melania in visita a Notre Dame

Parigi (askanews) - La première dame e la first-lady Usa. Brigitte Macron e Melania Trump hanno visitato la cattedrale di Notre Dame il cui organo ha intonato l'inno americano per l'occasione. Le due mogli dei presidenti, in tailleur classico rosso Dior Melania, in mini abito bianco Vuitton Brigitte, sono apparse molto concentrate. La cattolica Melania si è soffermata per una veloce preghiera davanti alle immagini sacre.