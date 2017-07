Francia, la gaffe di Trump con Brigitte: sei in gran forma

Parigi (askanews) - "Sei davvero in gran forma, bellissima". Così Donald Trump si è rivolto alla premiere dame francese, pochi minuti dopo averla salutata, mentre insieme con la moglie Melania e il presidente francese Macron visitava l'Eliseo.

Un commento diretto sul suo fisico sentito da milioni di persone che seguivano la diretta sulla pagina Facebook. A molti utenti non è piaciuto, è stato giudicato fuori luogo e sessista. Non è dato sapere invece cosa ne pensi la diretta interessata, la sua risposta non era udibile.