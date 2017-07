Media, Meloni: per media tradizionali serve sfida digitale

Roma (askanews) - "Il crepuscolo dei media": è il titolo del libro di Vittorio Meloni, edito da Laterza, sulla sfida digitale di stampa e tv per stare al passo coi nuovi padroni della rete. "Il libro che ho scritto parla di una crisi che investe un'intera filiera industriale: quella dei media che conosciamo, i giornali e la televisione e i mezzi elettronici nati nel secolo scorso che hanno preso il sopravvento nel flusso di comunicazione che ci raggiunge. Tutto questo sistema è investito da una sfida digitale. Altri mezzi attraverso la rete stanno assorbendo buona parte dei ricavi di questa industria e stanno diventando anche le piattaforme distributive dell'informazione e della comunicazione. Questo fatto non ha ancora cambiato completamente il panorama dell'industria mediatica ma rischia di mettere in discussione la sua sostenibilità. Nel libro c'è un'analisi di numeri e dati che illustrano questo stato di crisi e anche le possibili evoluzioni che grazie alle nuove piattaforme digitali il mondo dell'informazione potrà avere nei prossimi anni".

"Ricette per la sostenibilità di questa industria non ce ne sono, ci sono dei tentativi importanti anche a livello internazionale di valorizzare i brand d'informazione più nota espandendo, grazie a queste piattaforme digitali, il loro raggio d'azione, trasformando un'industria prevalentemente basata sui ricavi pubblicitari in un'industria basata essenzialmente sulla vendita di contenuti esclusivi. E' questa la grande sfida che però deve fare i conti con la capacità dell'editoria tradizionale di entrare nel mondo digitale e social e di essere protagonista di quelle nuove realtà".