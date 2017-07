Nel centro segreto australiano dove si coltiva marijuana di Stato

Sydney (askanews) - Coltivare marijuana a scopo medico è diventato legale in Australia con il Narcotic Drugs Amendment Act 2016. Ma il governo di Canberra ha voluto fare le cose con ordine e sta lavorando per permettere ai medici e ai pazienti di accedere a fonti sicure per ottenere marijuana di buona qualità per la gestione delle condizioni dolorose e croniche.

In un laboratorio segreto il governo ha selezionato 50 piante madri che verranno clonate, per garantire la qualità del prodotto.

"Stiamo assistendo all'inizio di questo processo, ed è emozionante essere in prima fila nella creazione di un nuovo prodotto che permetterà a molti pazienti di avere migliori condizioni di vita" spiega Peter Crock di Cann Group.

Le aziende per ottenere la licenza per coltivare cannabis a fini terapeutici, o condurre ricerche correlate devono superare dei test di sicurezza molto rigorosi. A breve inizierà la produzione a livello industriale e la successiva commercializzazione.