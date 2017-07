"Solo un volo", l'esordio della cantautrice Carmen Alessandrello

Milano (askanews) - Racconta di "coloro che amano vivere perchè riconoscono il valore della vita" il video "Solo un volo" della cantautrice siciliana Carmen Alessandrello, tra gli 8 vincitori di Area Sanremo nel 2016. È il primo singolo estratto dal disco d'esordio "Nel centro esatto di una nuvola" prodotto da Fonoprint, lo storico studio di registrazione bolognese legato a Lucio Dalla e da cui sono passati artisti come Zucchero e Luca Carboni: realizzato da RedLight Photostudio, il video è stato girato a Bologna, tra la città e i colli.

"Questo video - ha spiegato la cantante - è stato realizzato con la voglia di raccontare la parte più istintiva di noi stessi: quella che ci dà la voglia di sedurre, di innamorarci e di ottenere ciò che vogliamo per il nostro futuro. Riferisce di tutti coloro che si rialzano sempre dopo una caduta che, come in un allenamento costante, perfeziona il corpo e la mente giorno dopo giorno".

Il disco d'esordio di Carmen Alessandrello in 12 tracce racchiude la sua passione per gli anni '60 italiani, il rock melodico e la musica nera, e contiene il riarrangiamento di "Un giorno dopo l'altro" di Luigi Tenco.