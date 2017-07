Trump insieme a Macron alla parata per il 14 luglio a Parigi

Parigi (askanews) - Donald Trump ha partecipato insieme al presidente francese Emmanuel Macron alle parata militare organizzata a Parigi per celebrare il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Il presidente statunitense è ospite d'onore in Francia per partecipare alla festa nazionale più sentita nel paese e per celebrare anche il 100esimo anniversario del coinvolgimento degli Stati Uniti nella Prima guerra mondiale.