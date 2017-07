Videogame, torna Gran Turismo Sport mitico simulatore di corse

Milano (askanews) - I patiti di videogame di corse sono già elettrizzati, il 18 ottobre2017 in tutta Europa uscirà Gran Turismo Sport leggendario simulatore di corse. Gli sviluppatori hanno lavorato per mettere a punto un gioco che offra un'esperienza senza precedenti in termini di grafica, audio e simulazione fisica di una corsa automobilistica. Il racing game di Polyphony Ditigal porterà le gare virtuali su PS4.

Al momento i dettagli sono top secret, ma si sa che ci saranno importanti novità sulle funzionalità di Gran Turismo Sport, tra cui la modalità campagna, svariati strumenti creativi, una presentazione completa di tutti i veicoli e i tracciati su cui far sfrecciare il bolide prescelto.

GT Sport offrirà i classici contenuti in singolo della serie, ma si concentrerà anche molto sulla componente online, con un deciso salto verso il lato social e competitivo del mondo delle corse.