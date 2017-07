Battaglie di droni e realtà virutale: Talent Garden compie 6 anni

Milano (askanews) - Talent Garden, la piattaforma europea per i talenti del digitale, compie 6 anni e li festeggia al Campus di Milano Calabiana con battaglie di robot, gare di droni, esperienze di realtà virtuale e altre sorprese high tech. Talent Garden è uno spazio fisico dove i professionisti della tecnologia, del digitale e della creatività possono connettersi e lavorare insieme.

Oggi conta 18 Campus in 6 paesi europei, 1.900 tra startup, imprese e liberi professionisti, e un team di 70 persone composto per oltre il 60% da donne. Nato a Brescia sei anni fa, il network oltre al semplice coworking offre anche formazione sui temi del digitale di TAG Innovation School e una serie di diversi eventi per connettere imprese e territori con l'innovazione.