Gdf sequestra 205 kg di droga da quasi 100 spedizioni a Malpensa

Milano (askanews) - 205 chili di droga sequestrati, 11 persone arrestate e 21 denunciate: si è conclusa con questo bilancio l'operazione "Perseo" contro il traffico di droga condotta dalla Guardia di finanza in collaborazione con l'Agenzia delle dogane, nata dal monitoraggio del flusso postale nell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa. L'operazione ha permesso di intercettare negli ultimi mesi quasi 100 spedizioni che contenevano oltre 18 chili di cocaina, 3 di eroina, oltre 40 di marijuana, quasi 5 di hashish, oltre a 100 chili di khat e 30 di altre droghe, in alcuni casi nascoste con metodi ingegnosi.

In uno di questi casi un chilo di cocaina nera, mischiata con particelle magnetiche nere di ferro e potassio per cambiare odore e colore e sfuggire ai cani, era nascosto dentro un apparecchio elettronico, in un pacco spedito dalla Bolivia a un cittadino di origine dominicana, poi arrestato. In un'altra operazione le 3 spedizioni, con 24 chili di marijuana in tutto, erano destinate a persone inesistenti o morte e poi ritirate in luoghi stabiliti da corriere, dipendente di una ditta di trasporti. L'operazione "Perseo" si è estesa a tutta Italia con 14 consegne controllate: i finanzieri hanno cioè seguito la droga sino a destinazione.

I finanzieri hanno anche sequestrato oltre 9.000 prodotti farmaceutici senza le autorizzazioni dell'Agenzia italiana del farmaco, smartphone, computer, tablet e 27.000 euro in contanti, proventi dello spaccio.