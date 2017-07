Musica e spettacoli nell'area Expo: inizia l'avventura Bravo Live

Milano (askanews) - Ridare vita all'area Expo a due anni dalla conclusione con un progetto di musica, spettacolo e intrattenimento dedicato alla città: è la sfida raccolta da Bravo! Live, la prima sede musicale permanente del Parco Experience, che sorge dove si è svolta l'Esposizione universale di Milano. La società Bravo! Srl, creata da tre addetti ai lavori del settore, ha preso in concessione 3.500 metri quadri dove si svolge una programmazione che andrà avanti tutti i weekend sino a novembre.

Matteo Lanzi è amministratore e fondatore con Dario De Vido e Ivano Calissi, fonico dell'Albero della Vita: "Noi crediamo molto nelle prospettive di quest'area pensiamo che sia un parco ai confini della città, come succede in tante città europee, che ancora i cittadini in realtà devono conoscere: tutti si ricordano di Expo, ancora troppo pochi sanno che nei weekend nel periodo estivo il parco è sempre aperto e in settimana anche per eventi particolari come è già successo".

Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare in modo continuativo l'area dove sorgerà il Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione, con il Campus delle facoltà scientifiche della Statale di Milano e Human Tecnopole. "Finora ci sono state delle bellissime iniziative come il Festival del volo o la Color run che però sono concentrare sul weekend, in questo ci differenziamo perchè abbiamo chiesto e ottenuto una concessione per 4 anni per operare in tutto il periodo estivo. Ci auguriamo che i cittadini si ri approprino di questa area che è molto interessante e potenzialmente ha tantissimo da offrire con degli spazi veramente unici".

Il palinsesto di eventi si rivolge a un pubblico eterogeneo che va dai giovani, alle famiglie, agli anziani e include una zona dedicata a cibo e bevande. Bravo Live ha debuttato il 14 luglio con la raggae night e le performance dell'italo-nigeriano Raphael, di Babaman e del Golden Bass dj set: un omaggio all'esperienza dello Zimba, il primo locale africano in Italia aperto a Milano negli anni Ottanta.