Baby George non vuole scendere dall'aereo: papà William lo redarguisce

Baby George ruba la scena a mamma e papà. Il principino primogenito di William e Kate è arrivato con i genitori e la sorellina a Varsavia per un "tour diplomatico" di cinque giorni in Polonia e in Germania sulla scia della Brexit, che ha danneggiato la reputazione in Europa della Gran Bretagna.

Dopo l'atterraggio dell'aereo della coppia reale, accolta da un cielo minacciosamente grigio, il "royal baby" George ha fatto resistenza e non voleva scendere dal velivolo. Il padre lo ha incoraggiato e convinto a uscire. Poi una volta sulla pista lo ha redarguito sul comportamento da tenere in società e il piccolo incidente diplomatico si è chiuso con un amorevole buffetto sulla mano di George. La sorellina Charlotte invece è apparsa completamente a suo agio.