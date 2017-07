Giallini al Festival di Giffoni, tra Genovese e Schiavone

Giffoni, (askanews) - In pochi anni è diventato uno degli attori più amati, e al Festival di Giffoni Marco Giallini è arrivato per incontrare i ragazzi e tenere una Masterclass. In questo periodo è impegnato nelle riprese del nuovo film di Paolo Genovese, "The Place", dopo il grande successo di "Perfetti sconosciuti". Della trama si sa poco e Giallini è disposto a rivelare ancor meno: "Non lo so ma ha tutta l'aria di essere un grandissimo film. Non si può dire, perché se io dico una cosa è finito. Non c'ho capito ancora niente neanche io".

A settembre Giallini tornerà sul set di "Rocco Schiavone", la fiction tv che ha avuto un enorme successo la passata stagione: "Di quel personaggio mi piace che è ruvido, il fatto che odia chi non capisce, e odia chi se ne frega del prossimo, chi non capisce proprio una mazza.. E' un po' come me, ecco".

A proposito del successo arrivato quando era già adulto e dopo molta gavetta, l'attore romano ha affermato: "In realtà meglio così, da ragazzo sarei morto dopo due giorni, perché sono stato sempre, a parte gli scherzi, uno abbastanza scatenatello, ecco. Moto, cose, sai, poi quando hai due soldini di più, capace che mi facevo un missile, mi piantavo direttamente.. Tanto per citare. E allora meglio così, non sono calmo neanche adesso, quindi si vedrà. Però ho due figli, parecchie vicissitudini alle spalle, come tutti noi. Di conseguenza un po' di calma. Meglio così, così ho questa scusa per starmene a casa".