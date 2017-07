Il rombo di migliaia di Harley sulle alpi francesi

Morzine (askanews) - Easy Riders da tutta europa per il moto raduno di Harley Davidson sulle alpi francesi a Morzine. Il rombo di alcune migliaia di due ruote, icone di un'America fatta di viaggi on the road e libertà, ha risuonato nel weekend rompendo la pace del paesaggio alpino. I bikers, molti con gli inconfondibili gilet smanicati e giacche nere in pelle, hanno viaggiato in sella alle loro moto tra due ali di pubblico in festa nonostante il rombo dei motori.