Mattarella: Mediterraneo torni luogo di scambi, non di morte

Milano, 17 lug. (askanews) - Il Mediterraneo torni a essere un luogo di scambi e non di morte. È l'appello lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella intervenuto a Matera, capitale europea della

cultura 2019, all'inaugurazione della Cattedra "Jacques Maritain" dedicata a "Pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo", istituita dall'Istituto Internazionale Jacques Maritain e dall'Università degli Studi della Basilicata.

"La cattedra Jean Monnet sull'integrazione europea si lega bene alla cattedra Maritain, così come la cattedra Unesco su paesaggi e cultura comune nel Mediterraneo si lega bene a una cattedra intitolata a Maritain", ha sottolineato il capo dello Stato nel suo discorso.

"Il legame fra le due cattedre è il Mediterraneo, che da luogo di scambi, di cultura, di commerci, di esperienze e di costumi è in questo periodo un luogo di sofferenze, di traffici disumani, spesso di morte - ha continuato - Occorre far prevalere e riaffermare in pieno in pieno il suo carattere di legame di civiltà come è stato per secoli e questo e la comunanza di paesaggi e culture costituiscono l'humus, la base per i diritti umani, la pace, il dialogo".