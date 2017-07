Morto Martin Landau, protagonista di "Spazio 1999" e premio Oscar

Milano (askanews) - Ad 89 anni è morto l'attore statunitense Martin Landau, protagonista per anni della serie tv di fantascienza "Spazio 1999" che lo rese famoso e premio Oscar come attore non protagonista nel 1995 per la sua interpretazione di Bela Lugosi in "Ed Wood" con Johnny Depp".

Landau, nato a Brooklyn da genitori austriaci, ha debuttato con una piccola parte in un grande film "Intrigo internazionale" di Hitchock. Ha recitato anche nella serie tv "Mission impossibile", insieme con sua moglie, compagna di set anche in "Spazio 1999". In tutta la sua carriera ha recitato in oltre 100 film.