Reali in campo per la Brexit, William e Kate arrivati in Polonia

Milano (askanews) - I reali britannici in campo per la Brexit. Il principe William e sua moglie Kate Middleton sono arrivati a Varsavia, in Polonia, prima tappa di un tour in Europa che li porterà anche in Germania. Il viaggio ufficialmente non ha alcun collegamento con le trattative per l'addio del Regno Unito all'Unione europea.

I media britannici lo hanno già definito un "viaggio diplomatico per la Brexit", una missione per ridare un po' di tono alla reputazione della Gran Bretagna in Europa, proprio nei giorni in cui a Bruxelles è in corso il secondo round di negoziati fra la delegazione britannica e quella europea.