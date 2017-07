Rostec Corporation, colosso Difesa russa punta a mercato civile

Ekaterinburg (Askanews) - I tempi cambiano, anche per l'industria della Difesa russa, passata alla storia per il Kalashnikov, ma anche per il carrarmato T-34, con il quale i sovietici si vantavano di aver sconfitto i nazisti. Questa è la fabbrica dove veniva costruito a Nizhnij Tagil, e qui i media stranieri capitano di rado. Oggi però questa città e lo stesso comparto vivono una nuova rivoluzione. L'annuncio è arrivato dalla fiera Innoprom: le centinaia di imprese, sotto l'ombrello di Rostec Corporation, dovranno sviluppare parte delle loro attività per aumentare gli attivi.

L'obiettivo sono vari settori del mercato civile che in Russia è in pieno boom. Ed è così che Shvabe, parte di Rostec sta sviluppando soluzioni per IT e medicina. Dai posti letto per ospedali compresi di aromaterapia e previsioni del tempo ad avveniristiche soluzioni per l'assistenza neonatale. E poi c'è la "città intelligente", ossia una specie di grande regia che controlla il funzionamento di un centro abitato, offrendo numerosi servizi sia alla municipalità che al cittadino: dalla viabilità alla sicurezza, come spiega Ivan Ozhghikhin, vice direttore generale di Shvabe, holding di Rostec Corporation.

"A parte la segnaletica, i semafori, l'illuminazione, le video camere di sorveglianza, come Shvabe presentiamo anche la nuova linea Genesis, un meccanismo innovativo che stiamo sviluppando nell'ambito della collaborazione con la Repubblica popolare cinese. Ad occuparsene la compagnia UniStrong; è prodotto negli Urali e funziona sia con il sistema russo di navigazione Glonass, ma anche con Beidou e Gps".