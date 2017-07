Spagna, almeno 33 feriti in incidente su montagne russe a Madrid

Madrid (askanews) - E' polemica sicurezza in Spagna dopo l'incidente avvenuto in un parco divertimenti a Madrid. Almeno 33 persone sono rimaste ferite nello scontro tra due trenini sulle montagne russe al Parque de Atracciones.

Secondo i servizi di soccorso, un convoglio di vagoncini che stava per partire è stato tamponato da uno in arrivo, che non si è fermato al termine del giro di pista. Sui 33 feriti, molti bambini e ragazzini sotto i 15 anni, 27 sono stati portati in ospedale per controlli, ma non ci sono casi gravi.

Il TNT Tren de la Mina arriva sino a 17,5 metri di altezza e raggiunge i 55 km l'ora, i passeggeri indossano occhiali per la realtà virtuale e questo ha creato maggior scompiglio al momento dell'incidente. Secondo la direzione del parco l'attrazione era in regola e aveva passato tutti i controlli di sicurezza. La magistratura spagnola ha aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente.