Il mito di Cristobal Balenciaga in mostra a Londra

Londra (askanews) - Una retrospettiva che fa sognare gli amanti della moda. Il Victoria & Albert Museum di Londra dedica una mostra a Cristobal Balenciaga, il visionario designer spagnolo scomparso nel 1972, una delle figure più iconiche del fashion system. In occasione degli 80 anni dall'apertura del primo store a San Sebastian, in Spagna, il museo londinese espone più di 100 abiti e 20 cappelli, accanto a fotografie d'epoca, che illustrano come il lavoro di Balenciaga abbia cambiato radicamente il mondo dell industria della moda. In "Balenciaga: Shaping Fashion" visitabile fino al 18 febbraio, ci si può immergere nell'universo accattivante dello stilista basco, fatto di uno speciale equilibrio tra linee classiche e impulsi eccentrici.