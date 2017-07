La Festa di Cinema del Reale 2017: mostri, miracoli e meraviglie

Roma, (askanews) - A Specchia, nel cuore del Salento, uno dei borghi più belli d'Italia e Bandiera arancione del Touring Club, arriva la XIV edizione della Festa di Cinema del Reale ideata da Big Sur e diretta da Paolo Pisanelli.

Dal 19 al 22 luglio 50 proiezioni su due schermi, tra eventi speciali e prime italiane; mostre e installazioni all'insegna del cinema più spericolato, curioso e inventivo che si possa vedere e ascoltare, la cui proposta culturale passa anche attraverso i laboratori, le performance, live e djset, visite guidate ed happening che arricchiscono la sua intensa programmazione. Mostri / miracoli / meraviglie sono le tre parole chiave che ispirano questa edizione.

Fra gli ospiti internazionali, il regista cinese Huang Wenhai che a Specchia presenta in anteprima italiana la sua ultima opera "We, the Workers", un tuffo nel cuore di quell'area geografica, il sud della Cina, che viene definita la più grande fabbrica del mondo per raccontare la condizione e lo stato dei diritti dei lavoratori. Giungono da Israele le visioni di Tomer Heymann col suo imperdibile "Mr. Gaga", documentario travolgente incentrato sulla figura di Ohad Nahirin, uno dei coreografi più importanti e innovativi al mondo.

Tra i documentari da non perdere "Circle" di di Valentina Monti, il racconto del Circo Togni, una grande dinastia circense europea; "Lumiere! La scoperta del cinema" di Thierry Fremaux in cui le meraviglie degli inventori del cinematografo i fratelli Lumiere, vengono presentate per la prima volta nel restauro digitale in 4K, con la voce di Valerio Mastandrea; e ancora "Robert Doisneau - la lente delle meraviglie" di Clementine Deroudille, uno straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo raccontato attraverso un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici e rarissimi video di repertorio.