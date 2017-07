Milano, in video l'aggressione con coltello a stazione Centrale

Milano, (askanews) - La questura di Milano ha diffuso le immagini dell'arresto del guineiano di 31 anni che il 17 luglio ha aggredito con un coltello in mano un agente della volante intervenuta per bloccarlo in piazza Luigi di Savoia, di fianco alla stazione Centrale. È accaduto intorno alle 12.45, quando un poliziotto è intervenuto per fermare l'uomo, che l'ha ferito di striscio con il coltello: gli agenti erano stati chiamati dal personale delle società di bus che effettuano i collegamenti con gli aeroporti, che l'avevano visto mettersi a urlare con un coltello in mano, agitato e confuso. Il ragazzo, poi portato in questura, aveva a suo carico un ordine di espulsione emesso dal questore di Sondrio il 4 luglio.