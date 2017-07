Un tuffo nel centro di Parigi: i suoi canali aperti ai nuotatori

Parigi (askanews) - Un tuffo nel centro di Parigi. Da oggi la capitale francese ha aperto ai bagnanti un tratto del bacino La Villette, nel Nordest della città. Il progetto si inserisce in una delle tante iniziative di rinnovamento messe in campo da Parigi in vista delle Olimpiadi, che si svolgeranno qui nel 2024.

"Una cosa che sembrava impossibile è diventata possibile perché abbiamo avuto la volontà politica e perché la candidatura ai Giochi è servita da motore" dice Anne Hidalgo, sindaca di Parigi. L'iniziativa è stata apprezzata dai parigini.

"Penso che sia una cosa molto buona, molti non possono partire per il mare e possono venire a fare il bagno qui, è molto interessante per i bambini, ad esempio".

L'area è provvista di bagnini. "Il grosso vantaggio qui è che i bagnanti sono controllati - dice una di loro - la gente si sente più sicura, se succede qualcosa possiamo intervenire".