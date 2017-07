Berlino, William e Kate visitano la Porta di Brandeburgo

Berlino (askanews) - William e Kate conquistano Berlino. La giovane coppia reale britannica è stata accolta da centinaia di persone alla Porta di Brandeburgo, sventolando bandierine tedesche e britanniche. La duchessa di Cambridge, elegantissima e sorridente, si è intrattenuta con le persone che la acclamavano come una diva. William e la moglie sono arrivati in Germania, dove si tratterranno per tre giorni, e hanno visitato il luogo simbolo di Berlino, insieme al sindaco della città Michael Mueller.