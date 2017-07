In mostra a Calais abiti e profumi del mitico Hubert de Givenchy

Calais (askanews) - Ha vestito le donne più eleganti al mondo lasciando un segno indelebile nella moda. Per celebrare il genio creativo di Hubert de Givenchy, il Museum of lace and fashion di Calais, nella Francia settentrionale, ha organizzato una mostra unica: una raccolta di 80 outfit tra capi di abbigliamento e accessori, che riflettono e raccontano la ricchezza del couturier durante la sua lunga carriera anche attraverso le immagini delle dive che hanno indossato i suoi abiti, da Jacqueline Kennedy a Grace e Carolina di Monaco, da Greta Garbo a Marlene Dietrich, da Lauren Bacall a Elizabeth Taylor.

"Ho sempre detto che la moda prima di tutto è un sogno, ma il suo obiettivo è di rendere la donna più bella e seducente" ha detto in occasione dell'inaugurazione della mostra lo stesso Conte de Givenchy, che nel 1952 ha fondato la maison.

La rassegna, visitabile fino al prossimo 31 dicembre, dedica anche uno spazio ai celebri abiti da sposa ma anche alle fragranze più famose della maison come Interdit, creata per la sua musa Audrey Hepburn, Amarige e Givenchy gentleman.