Iran, la corsa all'oro dei ristoratori stranieri

Teheran (askanews) - "Mash Donald" e "Pizza Hat". Un tempo gli iraniani si accontentavano delle imitazioni. Oggi per loro il panorama sta decisamente cambiando: grazie alle nuove relazioni internazionali figlie della distensione sul nucleare, delle catene di ristorazione occidentali si stanno affacciando a Teheran e dintorni.

Il primo europeo ad avventurarsi nell'impresa è stato Amaury de la Serre. Francese, 41 anni, l'imprenditore ha aperto il suo primo "Sushi Shop" in un quartiere chic di Teheran.

"Quando sono state tolte le sanzioni, ci siamo subito lanciati perché vogliamo essere presenti in questo paese", ha spiegato l'imprenditore. La sua è una catena di ristorazione d'alta gamma con cucina giapponese. Per realizzare il primo ristorante ci sono voluti due anni. Nonostante il nuovo corso, infatti, non è facile insediarsi in questo paese.

"Abbiamo vissuto tante sfide - ha sottolineato - all'inizio abbiamo dovuto costruire una catena d'appovvigionamento, abbiamo circa 150 ingredienti nel nostro menù"

Anche se Amaury de la Serre resta ottimista, la retorica bellicosa di Donald Trump ha creato non pochi problemi nelle relazioni internazionali dell'Iran.

"Come potete immaginare, poi, è molto difficile lavorare con le banche europee quando si tratta di lanciare un'impresa in Iran. Questo anche a causa dei problemi con il Tesoro americano".

Molti investitori stranieri sono nervosi, senza contare che i conservatori iraniani restano diffidenti e parlano di infiltrazioni occidentali nella loro cultura. Quanto alle classi medie, sono invece curiose dei brand stranieri. E per il resto l'arrivo di investimenti significa nuove opprtunità di lavoro in un paese che registra il 27% di disoccupazione giovanile. Nonostante le difficoltà e le minacce di Trump sono insomma lontani i tempi di quando nel 1994 un risotrante con l'insegna Mcdonald's veniva dato alle fiamme due giorni dopo l'apertura. E in molti, a partire dagli investitori, sperano che questi tempi non tornino più.