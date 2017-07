Myanmar, Aung San Suu Kyi a cerimonia per i martiri della patria

Yangon (askanews) - Aung San Suu Kyi, nota attivista per i diritti umani, premio Nobel per la pace e attuale ministra degli Esteri della Birmania, ha partecipato a Yangon alla cerimonia per ricordare i martiri della patria in Myanmar.

Aung San Suu Kyi, che per anni è stata il simbolo dell'opposizione alla dittatura militare in Birmania e che ha guidato la transizione del paese - ancora incompleta - ha reso omaggio anche al padre, il Generale Aung San che è stato assassinato il 19 luglio 1947 e considerato eroe dell'indipendenza nazionale.