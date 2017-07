Franceschini: Boom per musei statali, +7,5 milioni visitatori

Roma (askanews) - "Nel 2013 i visitatori dei musei italiani statali sono stati 38 milioni, nel 2016 sono diventati 45 milioni e mezzo, quindi quasi 7,5 milioni in più, con un aumento degli incassi di 70 milioni. Nel 2017, nel primo semestre, i soli musei dello Stato hanno fatto due milioni di visitatori in più rispetto allo scorso anno, proiettandoli, nel 2017 arriveremo a una quota vicino ai 50 milioni di visitatori. Significa 10 milioni in più rispetto a 4 anni fa che non solo portano incassi, ma sono persone che usano la macchina, vanno al ristorante, comprano prodotti ed escono di casa per andare a fare un'esperienza. Capite bene cosa significhi per Matera e per il sud investire concretamente in cultura e turismo" lo ha detto il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini intervenendo alla presentazione del programma culturale di Matera a Capitale europea della cultura 2019, evento presentato alla Lanterna di Fuksas, a Roma, organizzato dal gruppo Hdrà.