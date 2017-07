Kit Harington a Giffoni: Trono di spade? Esperienza irripetibile

Giffoni Valle Piana (askanews) - Una folla appassionata di ragazzi ha accolto così Kit Harington al Giffoni Film festival. L'attore fra i più amati della serie il Trono di spade in cui interpreta Jon Snow ha poi risposto alle domande dei partecipanti del festival del cinema per ragazzi in scena a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno.

"Ci stiamo avvicinando alla fine della serie - ha detto tutto ha una fine; una serie che mi ha dato sicuramente tanto mi ha dato la possibilità di stare in posti come con voi oggi; quello che farò in futuro nnon lo voglio paragonare perché questo è irripetibile, non lo farò mai più, ora vorrei fare semplicemente del buon lavoro". Poi ha parlato del suo rapporto col mestiere d'attore "vorrei smettere tre volte all'anno", ha detto, è dura mettersi costantemente in dubbio".

"Penso di smettere almeno tre volte l'anno, fare l'attore vuol dire mettersi constantemente in dubbio. Una delle cose più importanti per quanto riguarda l'arte è cercare di andare oltre le barriere perché se non facciamo questo non ci abituiamo a vedere altro, una delle caratteristiche che ha fatto di Trono di spade una serie di successo è quella di andare oltre i limiti".