Usa, aereo da turismo atterra tra le auto in autostrada

Long Island (askanews) - Un aereo da turismo ha effettuato un atterraggio d'emergenza tra le auto su un'autostrada nei pressi di Long Island, nello Stato di New York, negli Stati Uniti.

Il Cessna 206 è atterrato sulla Sunrise Highway nei pressi della città di Yaphank senza causare danni agli automobilisti e anche il pilota, Jim O'Donnell, unico a bordo, se l'è cavata fortunatamente senza conseguenze.

L'atterraggio d'emergenza è stato ripreso da Thom Lupski, un agente immobiliare che si trovava con la sua auto proprio dietro il velivolo e che, vedendo arrivare l'aereo, ha rallentato per facilitare la manovra. Poi ha postato il video on line commentando: non capita tutti i giorni di essere quasi travolto da un aeroplano.