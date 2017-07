Brasile, in migliaia in piazza per manifestare a favore di Lula

Rio de Janeiro (askanews) - Migliaia di cittadini brasiliani sono scesi in piazza a Rio de Janeiro per manifestare in favore dell'ex presidente Inazio Lula, condannato in primo grado, il 13 luglio 2017, a 9 anni e mezzo di reclusione con l'accusa di corruzione.

Secondo l'accusa Lula, presidente per 2 mandati, dal 2003 al 2011, avrebbe ricevuto un appartamento da un'azienda in cambio di favori per ottenere contratti con Petrobras, la compagnia petrolifera statale brasiliana, già al centro di diversi scandali.

Parlando ai suoi sostenitori, Lula ha proclamato ancora una volta la sua innocenza: Possono arrestarmi - ha detto - ma non ho fatto mai alcunché di illegale nella mia vita".