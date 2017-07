Comic Con, il rito si ripete a San Diego

Roma, (askanews) - A San Diego, si ripete il rito del Comic Con: Centotrentacinquemila persone sono attese in tre giorni per questo grande appuntamento della cultura pop, straordinaria riunione fra i fan ed attori, registi, produttori che vengono a promuovere film e serie tv, in particolare quelle rutilanti di effetti speciali. Nata negli anni 70 come una convention di pochi 'nerd' che si scambiavano riviste di super eroi, Comic Con oggi è un evento di enormi dimensioni.