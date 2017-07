Venezuela, Maduro posta video in auto durante sciopero generale

Milano, 21 lug. (askanews) - "La gente sta lavorando, guardate, i negozi sono aperti": parola di Nicolas Maduro, il presidente venezuelano tanto contestato in patria che si è messo alla guida di un'auto durante lo sciopero generale indetto dall'opposizione per verificare di persona l'adesione alla protesta. E poi ha postato il video sui social: nel filmato si vede Maduro guidare e commentare rivolto alla moglie, seduta al suo fianco, ciò che vede per strada a Caracas. "Guardate a destra e a sinistra della strada, la gente lavora", "stanno ingannando tutti, il popolo sta lavorando, la gente lo deve sapere", ha detto Maduro. Due persone sono intanto morte negli scontri scoppiati durante lo sciopero generale. Sale così a 99 il numero dei morti in Venezuela dall'inizio delle proteste contro il governo, nell'aprile scorso.