Cassano: Berlusconi e Renzi diversi, uno crea e l'altro distrugge

Bari, 22 lug. (askanews) - "Non credo che Berlusconi e Renzi

siano simili. Berlusconi è nato per costruire, per federare, per

mettere insieme tutte quelle forze moderate e ha aggiunto delle

forze che non sono moderate come la Lega Nord, è riuscito dopo

tanti anni a creare un rapporto con la Lega Nord. Renzi mi pare

che invece di ricostruire stia distruggendo, non so se gli è

rimasto qualche amico ancora. Sono due culture diverse, non sono

uguali". Lo ha detto il senatore Massimo Cassano, dopo le sue

dimissioni da sottosegretario, commentando le parole dell'ex

ministro Costa a proposito dell'affinità tra il segretario del Pd

e il leader di Forza Italia.