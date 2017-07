Rocio incanta Giffoni: "Prima il mare poi il film di Natale"

Sorridente, solare e bellissima, l'attrice spagnola Rocio Munoz Morales ha incantato i ragazzi del Giffoni Film festival, dove è tornata a distanza di due anni. Un'occasione per sapere dei suoi progetti presenti e futuri, a partire dal film di Neri Parenti "Natale da Chef", che la vedrà impegnata sul set dopo le meritate vacanze. "Sì inizio le riprese del film a fine agosto - ha detto - ce n'è poi un altro a cui tengo molto ma del quale non voglio anticipare niente. Poi riparto con il teatro perchè ormai non so più farne a meno. Farò una lunga tournée con Biagio Izzo. Sono felice, sarà un bell'anno ma devo riposarmi bene".

Sul film di Parenti, ha speigato che dopo qualche dubbio iniziale si è lasciata convincere dal regista. "Neri mi ha parlato di una donna acqua e sapone che conduce una doppia vita, ma lo fa per portare i soldi a casa. E' una donna coraggiosa, una con le palle. Sarà un film divertente e mi divertirò anche io a girarlo".

Vedremo poi Rocio al fianco di Rocco Papaleo nel film di Giuseppe lo Console, "Tu mi nascondi qualcosa", sul tema della bigamia. "Questo l'ho già girato, Rocco è mio marito. Sono una donna tunisina che scopre che il marito ha un'altra moglie. E' l'opera prima di Giuseppe lo Console, una commedia carina, mi sono divertita molto".