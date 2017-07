Baby panda a Tokyo: dal 28 luglio il concorso per il nome

Roma, (askanews) - Dopo la tappa cruciale dei 30 giorni, la cucciola di panda nata nello zoo di Ueno, a Tokyo, ha superato anche i 40 giorni. Il 28 luglio, lo zoo varerà un concorso per sceglierne il nome. La cucciola ora misura 34 centimetri e pesa 1.650 grammi. La piccola vive con la madre Shin Shin, e viene prelevata per i controlli. Lo zoo si è impegnato per proteggere la cucciola nata il 12 giugno. Cinque guardiani, tre veterinari in squadre di tre la monitorano giorno e notte. Alla nascita, pesava appena 147 grammi.