Birmania, la Pagoda buddista affonda in acqua per le inondazioni

Milano (askanews) - Le grida di disperazione in sottofondo delle persone presenti, mentre assistono impotenti all'inabissamento di una pagoda buddista. Come si vede in queste immagini amatoriali girate con un telefonino un tempio è stato trascinato in un fiume, a causa delle inondazioni che hanno colpito la regione di Magway, nella Birmania centrale. Decine di migliaia di persone sono state sfollate a causa del maltempo.