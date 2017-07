Brexit, Gentiloni: Ema a Milano, ce la giochiamo per vincere

Milano, (askanews) - "Non saremo decoubertiniani in questa partita, con tutto il rispetto per lo spirito olimpico. Ce la giochiamo per vincere: si vince e si perde, ma questa partita ce la giochiamo per vincere. Abbiamo le condizioni per farlo". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Milano per la presentazione della candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia Europea del Farmaco.