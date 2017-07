Venezuela, Maduro chiama al voto remixando "Despacito"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha lanciato la sua versione della hit latina del 2017 "Despacito", brano dei cantanti portoricani Luis Fonsi e Daddy Yankee, per promuovere le controverse elezioni per l'assemblea costituente.

E così le parole della tormentone latino diventano: "La Costituente va avanti. Ehi caro fratello a cui sto cantando, ho un grande messaggio per te: sei chiamato alla Costituente, che solo chiede di unire il paese. Despacito, apri gli occhi e guarda la tua gente, tienigli la mano domani e sempre, che sono tutti fratelli quelli che ti stanno di fronte. Despacito, vai a votare...".

Domenica 30 luglio 2017 sono previste le elezioni per eleggere l'assemblea di 500 membri per riscrivere la costituzione e dare al presidente Maduro più poteri. L'opposizione ha annunciato uno sciopero generale, il secondo in poche settimane, mercoledì 26 e giovedì 27 luglio e una grande marcia di protesta venerdì 28.