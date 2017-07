Gentiloni: Milano simbolo capacità di risollevarsi dell'Italia

Milano, (askanews) - "Milano è stata in questi ani un po' un simbolo della capacità dell'Italia di risollevarsi, di riprioiettarsi sul futuro, di ricongiungere tradizione e innovazione, di essere attrattivi e al tempo stesso di avere un occhio alla dimensione sociale, alla coesione, alla capacità di accogliere". A dirlo il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a Milano durante il suo intervento per la presentazione della candidatura meneghina a ospitare la sede dell'Ema dopo la Brexit. "Milano Italia più che mai è stata in questi anni - ha concluso il premier - e una vittoria per l'Ema non sarebbe solo un grande risultato per Milano e la Lombardia ma un grande risultato per l'Italia".