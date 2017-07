Il video degli elefantini salvati in mare in Sri Lanka

Roma, (askanews) - La Marina dello Sri Lanka ha annunciato il salvataggio di due giovani elefanti al largo di Trincomalee. I due cuccioli si trovavano in acque profonde a un chilometro dalla costa e faticavano a tenere le proboscidi fuori dall'acqua. I due pachidermi sono stati riportati a terra e liberati nella giungla dopo sforzi "colossali" di navi e palombari per guidarli in acqua meno profonde, ha annunciato la Marina.