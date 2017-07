Ministro Gb Johnson fa saluto Maori: ma a Glasgow sarebbe rissa

Kaikura (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson, in visita in Nuova Zelanda, ha scherzato sul tipico saluto di benvenuto Maori, spiegando che potrebbe essere frainteso in altri Paesi, in particolare potrebbe far scoppiare una rissa a suon di testate in un qualsiasi pub britannico. "Grazie di avermi insegnato l'hongi. Credo che sia un bel modo di presentarsi, anche se potrebbe essere male interpretato in un pub di Glasgow se lo provate", ha scherzato l'ex sindaco di Londra.

"Questo è il più strabiliante e splendido Paese che abbia mai visto, l'unico paesaggio che potesse rendere giustizia all'immaginazione di J.R.R. Tolkien, autore del "Signore degli

Anelli", ha detto poi Johnson parlando della Nuova Zelanda.