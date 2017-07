Russiagate, Kushner arriva al Senato per l'audizione

Roma, (askanews) - Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump, arriva al Senato per l'audizione a porte chiuse sul Russiagate.

In una dichiarazione resa pubblica prima dell'audizione, Kushner ha ammesso di avere incontrato dei russi in quattro occasioni durante la campagna elettorale, ma ha respinto qualsiasi collusione tesa a far vincere il suocero. Il genero del presidente americano è coinvolto nelle indagini sui presunti legami tra lo staff elettorale di Trump e il Cremlino.